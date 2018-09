Sänger helfen Flutopfern

Die Sängervereinigung "Edelweiß" Windheim lädt zum Benefizkonzert am kommenden Samstag, 15. September, um 19.30 Uhr in die Schulturnhalle in Windheim herzlich ein. Der diesjährige Freundschafts- und Liederabend mit zehn Chören ist zugunsten der Flutopfer im Bundesstaat Kerala/Indien, der Heimat des Pfarrers Cyriac Chittukalam, der Seelsorger der Kirchengemeinden Buchbach, Windheim, Hirschfeld und Tettau ist.

Pfarrer Cyriac Chittukalam erzählt von der Jahrhundertkatastrophe in seiner Heimat, die durch Monsunregen verursacht wurde. Die Sängervereinigung "Edelweiß" Windheim ist für ihr soziales Herz bekannt. Der beliebte Männerchor tritt seit Jahrzehnten immer wieder für hilfsbedürftige und notleidende Menschen mit Konzerten in Altenheimen, Kirchen und Krankenhäusern auf und spendet nicht nur Geld, sondern stellt die Freizeit zur Freude anderer Menschen zur Verfügung. Nach dem Motto "Geteiltes Leid ist halbes Leid" will man die vom Pfarreienverbund Rennsteig ins Leben gerufene Spendenaktion mit dem Benefizkonzert am Samstag, 15. September, mit unterstützen.

Neun Gastchöre kommen

Der Windheimer Männerchor "Edelweiß" freut sich dabei auf Mitwirkung weiterer neun Gastchöre. Es wirken mit: Frauenchor Gauerstadt (Leitung Sebastian Wolf), Männerchor "Eintracht" Reichenbach (Norbert Daum), Sängerrunde Welitsch (Hans Konrad), Gesangverein Lauenstein (Frieder Apel und Stephan Schmidt), Gesangverein Weitramsdorf (Wolfgang Börner), Eisenbahnsinggruppe "Frohsinn" Pressig (Georg Wolf), Gesangverein "Liederkranz" Haig (Thomas Detsch), Gesangverein Schmalenbuche (Markus Häßler), Gesangsgruppe des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" Neukenroth (Alexander Fröba) und natürlich die Gastgeber der Sängervereinigung "Edelweiß" Windheim (Markus Häßler). Die Chöre bieten ein buntes Programm aus volkstümlichen wie modernen Weisen. eh