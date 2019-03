Sänger feiern seltene Jubiläen

Der Gesangverein Hausen ist ein Traditionsverein. Das wurde bei der 124. Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus deutlich, als Vorsitzende Barbara Schmitt den Tagesordnungspunkt "Ehrungen" aufrief. Fast 30 aktive und passive Mitglieder bekamen Auszeichnungen.

Mit Hildegund Dötzer, Rosa Stark, Mathilde Kupfer und Berthold Kupfer waren gleich vier Mitglieder mit Ehrenurkunden für 70-jährige Mitgliedschaft dabei. Auf 65-jährige Zugehörigkeit zum Gesangverein können Irene Blum, Arnold Drummer, Brigitte Fischer, Maria Ismaier, Eberhard Buschner und Edelbert Kupfer zurückblicken; Wolfgang Blum und Wilfried Dötzer halten seit 60 Jahren dem Verein die Treue. Für 50-jährige Mitgliedschaft gab es Urkunden für Hilde Drummer, Edeltraud Renker, Anita Stadter und Richard Zenk. Bei Robert Ismaier, Thomas Ismaier, Doris Krauß, Hilde Kupfer, Otto Mück, Dieter Saam und Anita Wagner bedankte sich die Vorsitzende für 40-jährige Mitgliedschaft. Walter Schmitt und Renate Winkler unterstützen 25 Jahre den Gesangverein.

Mit Frieda Lengenfelder, die lange Zeit im Vereinsausschuss tätig war, Adalbert Brehm und Eberhard Buschner wurden drei neue Ehrenmitglieder ernannt. Der Geschäftsführer des Sängerkreises Erlangen/Forchheim, Werner Löblein, führte mit der Gruppenleiterin der Sängergruppe Forchheim-West, Claudia Fabry, die Ehrungen der aktiven Sänger durch. Harald Redel, der erst vor kurzem wegen "Personalmangels" vom Bass in den Tenor wechselte, bekam für 40 Jahre aktives Singen im Chor eine Urkunde des fränkischen Sängerbunds. Eine ganz besondere Auszeichnung gab es schließlich für Martin Schleicher. Er singt seit 50 Jahren im Chor, dafür gab es neben der Urkunde des fränkischen Sängerbunds auch eine Auszeichnung des deutschen Chorverbands, die mit einem Ehrenausweis für kostenlose Konzertbesuche des Sängerbunds verbunden ist.

In ihrem Bericht über das abgelaufene Jahr betrieb Vorsitzende Barbara Schmitt noch einmal kräftig Eigenwerbung für die Chöre des Gesangvereins. Als "absoluten Höhepunkt" des Jahres bezeichnete Chorleiter Christof Goger das Novemberkonzert in der St. Wolfgangskirche, bei dem ein Werk des in Nürnberg lebenden Komponisten und Pianisten Heinrich Hartl uraufgeführt wurde. Mit viel Vorfreude blickte er aufs anstehende Kirchenkonzert "Adiemus" in der St. Wolfgangskirche am Samstag, 16. März. "Klänge aus Vergangenheit und Zukunft" ist der Titel. Es werden Lieder des Komponisten Jehan Alains und des walisischen Musikers Karl Jenkins interpretiert. Letzterer hatte mit seinem Lied "Adiemus" einen Welterfolg. Als Solisten wirken beim Konzert Gulnara Büttner (Klavier), Petra Arneth (Flöte) und Peter Horcher (Percussion) mit. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt an der Abendkasse zehn Euro.

Die Vorstandswahlen erbrachten: Vorsitzende bleibt Barbara Schmitt, als ihre Stellvertreterin bestätigten die Mitglieder Maria Kupfer. Maria Saam wurde als Schriftführerin bestätigt, die Kasse führt weiter Ewald Saam. erl