Die aktiven Sänger des Chores InTakt und des Frauen- und Männerchores des Gesangvereins Garitz feiern am Freitag, 19.Juli, den Probenabschluss vor den Sommerferien. Beginn der Veranstaltung ist um18 Uhr am Sportplatz. Für Essen und Getränke an diesem Abend ist gesorgt. sek