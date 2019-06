Sänger erkunden Kassel und Kaufungen

Aktive Chormitglieder des Musik- und Gesangvereins Adelsdorf organisieren alljährlich eine Mehrtagesfahrt in ihre Heimatgebiete. In diesem Jahr ging es raus aus Bayern, in den nördlichen Zipfel Hessens, genauer nach Kassel.

Viele Chormitglieder waren anfangs etwas skeptisch, wusste man doch von Kassel außer der "documenta" und den Kasseler Bergen nicht viel. Ach ja, die Kasseler Rippchen vielleicht noch. Die aber, erfuhr der Chor, stammen gar nicht aus Kassel, sondern vermutlich von einem Berliner Metzger mit Namen Cassel.

In Kassel angekommen, wurden die 55 Teilnehmer schon von einem Gästeführer erwartet, und gemeinsam wurde Kassel zuerst einmal per Bus erkundigt. Allerlei Interessantes erfuhr man während dieser einstündigen Rundfahrt. So nennt man die "reing'schmeckten" Bewohner (Zugezogene) "Kasseler", die in Kassel geborenen jedoch "Kasselaner", und "Kasseläner" sind in Kassel geboren und beide Elternteile sind Kasselaner. Eine vierte "Bevölkerungsgruppe" sind seit kurzem Waschbären, die sich in manchen Teilen der Stadt zu einer echten Plage entwickelt haben.

Die Gebrüder Grimm verbrachten einen großen Teil ihres Lebens und Schaffens in Kassel, ihnen wurde eine eigene Ausstellung gewidmet, die Grimm-Welt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es dann zu einer zweistündigen Stadtführung mit Kunst und Kultur in Kassel. Die "documenta" hat in Kassel überall Spuren hinterlassen. Wenn man etwas Ungewöhnliches oder seltsam Anmutendes entdeckt, was anscheinend völlig deplatziert irgendwo "rumsteht", kann man sicher sein, dass es aus einer der vielen "documenta"-Ausstellungen stammt.

Fantastische Akustik

Am nächsten Tag fuhren die Sänger in das nahe gelegene Kaufungen. Dieser bereits vor tausend Jahren urkundlich erwähnte Ort besitzt neben vielen gut erhaltenen alten Fachwerkhäusern auch eine Stiftskirche. Diese Stiftskirche Oberkaufungen war das Ziel. Ein bedeutendes spät-ottonisches Bauwerk, welches im Auftrag von Kaiserin Kunigunde im Jahre 1025 erbaut wurde und eine fantastische Akustik bietet. Die Stiftskirche ist im Besitz der "Althessischen Ritterschaft", einer Vereinigung des ehemaligen ritterschaftlichen hessischen Adels.

Den Auftritt teilte sich der Chor mit einem tschechischen Chor, der ebenfalls wegen der ausgezeichneten Akustik dort singen wollte. Beide Chöre wurden vom evangelischen Pfarrer aufs Herzlichste begrüßt. Rund um die Europa-Wahl freue er sich über diese beispielgebende Begegnung zweier Chöre aus zwei europäischen Ländern. Es sei wichtig, zusammenzuwachsen statt sich abzugrenzen, betonte er. Am Nachmittag ging es zu Fuß durch dieses interessante Städtchen mit den vielen Fachwerkhäusern und den alten Geschichten um Kunigunde und Kaiser Heinrich II.

Am Sonntag durfte der Chor dann den Bergpark Wilhelmshöhe besuchen, der zum Unesco-Weltkulturerbe zählt und der größte Bergpark Europas ist. Beginnend beim Herkulesdenkmal folgten die Sänger dem 2,3 Kilometer langen, sehr beeindruckenden Wasserspiel bergab. Müde, aber voller imposanter Eindrücke und mit schönen Bildern im Kopf ging es am Abend wieder zurück Richtung Adelsdorf.

Wolfgang Brömmel