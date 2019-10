Die nächste Probe des Landkreismännerchors Bad Kissingen findet am kommenden Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Gemeindehaus Garitz statt. Die Probe des Sängerschulungschors Münnerstadt ist am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Gymnasium in Münnerstadt. Beide Proben bereiten die Sänger auf das Gruppenchorkonzert am Sonntag, 13. Oktober, in der Wandelhalle vor. sek