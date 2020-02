Sänger aus Marktschorgast und Wasserknoden mit Debüt

Bruno Preissinger In einem gut besuchten Gottesdienst in der St.-Jakobus-Kirche zu Marktschorgast erlebten die Besucher einbesonderes Debüt. Erstmals traten die Sängerfreunde Wasserknoden und die Aktiven des Gesangverein 1970 Marktschorgast gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Herzlich begrüßte Pfarradministrator Michal Osak Sänger mit ihrer Dirigentin Carolin Scherm. Das Gemeinschaftsensemble stimmte die Lieder "Harre meine Seele" und "Lobt froh den Herren" an. Die Besucher spendeten reichlich Beifall.

Am Schluss dankte Pfarrer Michal Osak mit den Worten: "Der Chorgesang bereicherte diesen Gottesdienst". Er lud den Chor für weitere Auftritte ein.