Sänger aus Guinea

Exotisch, farbenfroh und vielfältig präsentierten sich die Afrika-Kulturtage vom 6. bis zum 8. Juli in Forchheim . Höhepunkt der Veranstaltung ist das große Abendkonzert im Pfalzinnenhof am Samstagabend um 20 Uhr mit Ba Cissoko. Der guineische Sänger spielt die Kora, aber auch N'goni - ein in Westafrika übliches Saiteninstrument - und Gitarre. Er betont die Stärke seines Singens und die Originalität des Timbres seiner Stimme. "Djougouya", eine Gesangsspur mit der Gitarre, ist ein perfektes Beispiel. Er erzählt von Migration zwischen Afrika und Europa, von der Schwierigkeit, seinen Platz auf diesen beiden Kontinenten zu finden, von der Erde seiner Vorfahren und von seinen Traditionen. Eintritt: 23 Euro, ermäßigt 20 Euro, Vorverkauf 21,90/19,70 Euro. red