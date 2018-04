Das Bamberger Brentano-Theater startet die bisher größte Lesereihe seit seiner Gründung vor 25 Jahren. Sämtliche Märchen von Oscar Wilde sind an verschiedenen passenden Orten zu erleben, teilt die Bühne mit. Ungebrochen zählt Wilde zu den beliebtesten Dichtern der Weltliteratur. Ein Voll- und Wechselbad in Hintersinnigem, Anrührendem und Witzigem steht an. Zum Auftakt gibt es am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr das Märchen "Der junge König" in der Gartenstraße 7. Gruselwitz verbreitet am Sonntag, 29. April, um 17 Uhr "Das Gespenst von Canterville" in der Galerie der Altenburg. Eva Hennevogl steuert auf der Violine (nicht nur) spukige Klänge bei. Eine szenische Umsetzung von "Der Geburtstag der Infantin" steht am Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr im Brentano-Theater auf dem Programm. Die junge Marie Dresen residiert als Infantin. Am Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr erweichen "Die Nachtigall und die Rose" die Herzen - im malerischen Hof des Schwertfegerhäuschens, Karolinenstraße 22. Dort gestalten Stephan Bach und Martin Neubauer am 3. Juni um 17 Uhr die groteske Geschichte "Der ergebene Freund".

Die restlichen Wilde-Märchen werden im Herbst und Winter dieses Jahres folgen. Für jede Veranstaltung kann man sich Plätze sichern unter Telefon 0951/54528. red