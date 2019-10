Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von vergangenem Dienstag bis Samstag gewaltsam Zutritt in eine Wald-/Gerätehütte im Lehengrund in Lauenhain. Er hebelte die Bretterverschalung auf und entwendete eine Handsäge, eine Wanduhr und zwei Flaschen Bier. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 80 Euro, der Entwendungsschaden auf zirka 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Ludwigsstadt unter Telefon. 09263/975020. pi