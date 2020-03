Säckeweise Fundstücke beim "Müllspaziergang"

Der siebenjährigen Lukas brachte es beim Müllspaziergang auf den Punkt: "Wenn die depperten Deppen die Flaschen wenigstens nicht zerdeppert hätten...", sagt er. Lukas half am Samstagvormittag mit, als Stadtratskandidaten der Liste von Bündnis 90/Die Grünen einen "Müllspaziergang" durch die Stadt machten. Zwei Stunden lang sammelten sie auf Parkplätzen und in Grünanlagen säckeweise Plastiktüten, Zigarettenkippen, ganze und zerdepperte Flaschen, ja sogar eine gebrauchte Kinderwindel.

Bauhofleiter Stefan Sluzar hatte am Parkplatz Lache einen großen Sammelbehälter aufstellen lassen, von dort schwärmte die Gruppe aus und kam schwer beladen zurück. Kaum zu glauben, was in so kurzer Zeit zusammenkommt, wenn 18 Sammler je zwei Stunden unterwegs waren.

Ein Mitarbeiter des Bauhofs wäre rund eine Woche lang damit beschäftigt, den Müll unvernünftiger Leute wegzuräumen. "Das kann der Bauhof gar nicht leisten - und die Stadt sich auch nicht", sagt Müllsammler Reinhold Heppt. Sein Vorschlag: Ein- bis zweimal jährlich zusammen mit den örtlichen Vereinen eine große Müllsammelaktion organisieren. Die Stadt unterstützt dies durch eine gemeinsame Brotzeit am Ende der Aktion und zum Beispiel durch eine Spende für die Jugendabteilung.

Das Beste wäre allerdings, wenn die eingangs zitierten "depperten Deppen" eben nichts mehr zerdeppern, sondern ihren Müll mit nach Hause nehmen und ordnungsgemäß entsorgen würden. red