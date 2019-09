In Kooperation mit den Volkshochschulen Aufseß und Hollfeld, dem Fränkische-Schweiz-Verein sowie dem CHW findet am morgigen Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr ein Vortrag mit dem Titel "Sachsendorf und der Bierkrieg 1699 mit Hollfeld" statt. Veranstaltungsort ist der Brauerei-Gasthof Stadter in Sachsendorf bei Aufseß. Stadt- und Kreisheimatpfleger Günther Hofmann berichtet nach umfangreichen Archivstudien über die Dokumente des Bierstreit-Kleinkrieges, die Ursachen sowie die Auswirkungen und auch über den regionalen Aufstieg zur Bierregion von Weltgeltung und die handwerklichen Kleinbrennereien. red