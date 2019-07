Sachschaden ist groß

Glücklicherweise unverletzt blieben die Fahrzeuginsassen zweier Pkw bei einem Zusammenstoß in der Rodacher Straße am Sonntag um 15.10 Uhr. Die Polizeiinspektion Coburg berichtet folgenden Unfallhergang: Ein 33-Jähriger wollte mit seinem VW von der Rodacher Straße nach links auf die Bundesstraße B 4 auffahren. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 69-jährigen Fahrer eines Opel. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls massiv beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei 25 000 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 33-jährigen Verursacher wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol