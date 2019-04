Sachschaden beim Tanken

Ein Lkw-Fahrer wollte am Montag, gegen 17 Uhr, sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Kissinger Straße betanken und fuhr daher rückwärts an die links neben ihm befindliche Zapfsäule heran. Dabei stieß er mit dem Lkw gegen das Fahrzeugheck einer noch wartenden Citroen-Fahrerin, die in den fließenden Verkehr der Kissinger Straße einfahren wollte. Es entstand circa 1000 Euro Schaden. pol