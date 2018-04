Sachschaden bei Parkrempler

Am Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hammelburg fuhr am Freitag, gegen 13 Uhr, eine 29-jährige Fiat-Fahrerin rückwärts aus einer Parkbucht aus und übersah dabei den hinter ihr stehenden VW Golf einer 68-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Während am Fiat ein Heckschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, beläuft sich der Schaden am Golf auf etwa 1500 Euro. An diesem wurden die rechte Stoßstange und der rechte Scheinwerfer beschädigt.