Am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr, kam es in Eltingshausen an der Kreuzung St.-Martin-Straße/Rosenstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 1500 Euro entstand. Der Fahrer eines VW musste verkehrsbedingt an der Einmündung anhalten. Dies erkannte nach Polizeiangaben der nachfolgende Fahrer eines Lkw zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung. pol