Sachschaden, aber keine Verletzten

Ohne Verletzungen ging ein Auffahrunfall am Dienstag um 17 Uhr auf der Bundesstraße 303 auf Höhe der Ortschaft Frohnlach vonstatten, meldet die Polizeiinspektion Coburg. Der 19-jährige Fahrer eines VW fuhr aus Unachtsamkeit auf das vor ihm fahrende Auto auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde an der Front beschädigt und war nicht mehr fahrtüchtig. Es wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Das Auto des Unfallgegners wurde im Heckbereich massiv beschädigt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit mindestens 8000 Euro beziffert. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red