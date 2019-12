Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt veranstaltet zwei Fortbildungsveranstaltungen zum Thema "Sachkundenachweis Pflanzenschutz". In Happertshausen ist der Termin am Samstag, 7. Dezember, um 10 Uhr im Gasthaus "Am Schmitt-Brunnen" und im Weingut Goger in Sand am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr. Anmeldung ist im Landwirtschaftsamt Schweinfurt erforderlich (Telefon 09721/80870). red