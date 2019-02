Sachkundenachweis für Pflanzenschutz

Der neue Drei-Jahres-Fortbildungszeitraum 2019 bis 2021 für den Sachkundenachweis Pflanzenschutz hat am 1. Januar 2019 begonnen. Der Bayerische Bauernverband bietet hierfür im März Fortbildungen an: Am Freitag, 15. März, von 14 bis 18 Uhr im Gasthof Kessler in Reith; am Freitag, 22. März, von 18.30 bis 22.30 Uhr im Hotel Rhön Hof in Oberleichterbach; am Samstag, 23. März, von 9 bis 14 Uhr im Gasthof "Zur Traube", in Rannungen.

Anmeldeformulare sind in der BBV-Geschäftsstelle in Oberthulba, Tel.: 09736/810 30, erhältlich. Anmeldungen sind nur schriftlich möglich, so der Veranstalter. sek