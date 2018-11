Sachkundelehrgang Geflügeltransport

Die Tierhaltungsschule Triesdorf führt in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt am Freitag, 30. November, einen Lehrgang mit theoretischer und praktischer Prüfung für Fahrer und Betreuer von Geflügel durch. Mit bestandener Prüfung kann der Antrag auf die Erteilung eines Befähigungsnachweises bei der zuständigen Veterinärbehörde gestellt werden. Eine Anmeldung wird bis Freitag, 23. November erbeten, unter www.triesdorf.de. Weitere Informationen sind auf der Homepage, per Mail an ths@triesdorf.de und telefonisch unter 09826/18-3002 erhältlich. red