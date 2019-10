In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte die Tischgruppe und Sitzgelegenheit im Pavillon in der Domäne beschädigt. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Die Täter beschmierten die Tische und schnitzten an diversen Holzteilen herum. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise zur Sachbeschädigung erbittet die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310. pol