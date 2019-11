Sachbeschädigungen an der Skaterbahn

Ebenso mutwillige wie unsinnige Sachbeschädigungen gab es am vergangenen Wochenende an der Skaterbahn in Bad Rodach, wo unbekannte Vandalen ihr Unwesen trieben. Mit brachialer Gewalt wurden dort ein Abfallbehälter aus Metall aus der Verankerung gerissen sowie an der dortigen Unterstellhütte mehrere Wandbretter herausgetreten. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Coburg oder in Bad Rodach entgegen.