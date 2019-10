Eine 55-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Kronach beobachtete am Samstag gegen 13.20 Uhr, wie drei Jugendliche an der Lorenz-Kaim-Schule in der Siechenangerstraße gegen ein Regenfallrohr traten und dieses beschädigten. Zwar verständigte die Frau sofort die Polizei Kronach, jedoch konnten die Täter in der Zwischenzeit unerkannt flüchten. Bekannt ist unter anderem, dass die drei Jugendlichen eine Musikbox bei sich führten. Die PI Kronach bittet um Hinweise.