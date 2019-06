Ein unbekannter Täter hat in Stegaurach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheiben eines kleinen Traktors zerstört. Wegen eines Defektes war dieser auf dem Fußballplatz in der Mühlendorfer Straße geparkt. Am Traktor ist ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.