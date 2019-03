Sachbeschädigung am Bahnhof

Ein Mitarbeiter der Bahn hat am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr am Bahnhof Geräusche aus Richtung der Gleise gehört. Als er nachsah, bemerkte er einen umgeworfenen Stromkasten neben den Gleisen und eine kleine Gruppe Jugendlicher, die in Richtung Innenstadt wegliefen. Zwei der Jugendlichen waren dunkel gekleidet, einer soll eine orange-rote Kleidung getragen haben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweis nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg, unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol