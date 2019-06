Sabine Dittmar steht Rede und Antwort

Ab Donnerstag, 13. Juni, macht das Infomobil des Deutschen Bundestages für drei Tage in Bad Kissingen auf dem Rathausplatz Station. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar ist ebenfalls vor Ort. Das Infomobil steht am Donnerstag, 13. Juni, ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz. Sabine Dittmar wird von 15 bis 16.30 Uhr vor Ort sein. Auch am Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr kann man sich im Infomobil informieren. Neu im Infomobil ist in diesem Jahr eine "Entdeckungsreise", bei der es an vier Stationen gilt, Fragen zu beantworten. sek