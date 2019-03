Sabel-FOS könnte zum Schuljahr 20/21 einen dritten Zweig bekommen

Veronika Schadeck Kronach — Bis zum Schuljahr 2020/21 soll die Ausbildungsrichtung Sozialwesen an der Sabel-Fachoberschule in Kronach etabliert sein. Bedarf sei vorhanden, sagt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner. Bei einem Gespräch mit Sabel-Vertretern in München hat er versprochen, sich für dieses Ziel einzusetzen.

Bisher werden an dieser Bildungseinrichtung im Loewe-Campus die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft unterrichtet. Dass die Sabel-FOS auf Kurs ist, daran besteht für Baumgärtner kein Zweifel.

Für das Schuljahr 2019/2020 hätten sich schon 26 Schüler angemeldet, schwärmt er. Er sei zuversichtlich, dass es 30 Schüler bis zum Schuljahresende 2019 werden, die an dieser Bildungseinrichtung ihr Fachabitur machen wollen.

Bedarf vorhanden

Ein sozialer Zweig habe seine Berechtigung, erklärt Baumgärtner. Jährlich gehen rund 35 Schüler aus dem Landkreis in die benachbarten Fachoberschulen nach Coburg und Kulmbach, um ihr Fachabitur im Sozialwesen abzulegen.

Er spricht weiterhin von einer Akademisierung der sozialen und Pflegeberufe: "Da sollte Kronach auch etwas abbekommen!"

Außerdem weist der Landtagsabegordnete auf den herrschenden Mangel an Pflegefachkräften hin. Durch die Einrichtung eines sozialen FOS-Zweigs könnte der eine oder andere sensibilisiert werden, eine Ausbildung im Pflegebereich zu starten. Baumgärtner bewertet den Sozialzweig als sinnvolle Ergänzung zum aktuellen Angebot.

Dass mit der Etablierung eines Sozial-Zweigs eine Konkurrenzsituation zur Montessori-Fachoberschule entstehen könnte , hält Baumgärtner für ausgeschlossen. Es handle sich um verschiedene Unterrichtsmethoden und spreche eine andere Klientel an.

Der Schulleiter der Sabel-FOS in Kronach, Hubert Sendl, hielt sich in Hinsicht auf die Einrichtung eines Sozial-Zweigs zurück. Er spricht aber von einer erfreulichen Anzahl von Anmeldungen. "26 Schüler um diese Zeit - das hatten wir noch nie."

Die Mehrzahl davon habe allerdings den Bereich Wirtschaft gewählt. Er würde sich freuen, falls sich künftig die Heranwachsenden verstärkt auch für die technische Fachrichtung entscheiden. Das hofft auch Jürgen Baumgärtner.

Platzfrage

Nur wenn genügend Schüler für die technische Ausrichtung an der FOS vorhanden seien, könne man an die Einrichtung einer Außenstelle in Ludwigsstadt denken. Im Gegensatz zum Schulleiter Hubert Sendl hält Baumgärtner die Räumlichkeiten der Sabel-FOS im Loewe Campus für ausreichend, falls dort ein sozialer Zweig eingerichtet werden sollte: "Zumindest vorerst." Der Vorsitzende des Vorstands der Stiftung Sabel-Schulen, Andreas Mischke, war am Mittwoch nicht erreichbar für eine Stellungnahme. Seit Herbst 2018 ist die Sabel-FOS im Loewe Campus untergebracht. Sie ging aus der ehemaligen FOS am Rennsteig hervor.