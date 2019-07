Als am Donnerstagmittag, gegen 14.15 Uhr, ein Landwirt mit seinem Fahrzeug mit angehängter Saatmaschine in der Haardstraße rangieren wollte, blieb er an einem in der Straße abgestellten Pkw hängen. An diesem wurde die rechte Beifahrertüre beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Am landwirtschaftlichen Fahrzeug wurde der Abstandshalter der Saatmaschine verbogen, so die Polizei. pol