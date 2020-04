Saatgut "Haßberge"

Die Aktion "Blütenträume im Hofheimer Land" geht in die zweite Runde. Ab sofort stehen allen Bürgern in den Mitgliedsgemeinden der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land gegen eine Spende Tütchen mit der Saatgut-Mischung "Haßberge" zur Verfügung, wie die Allianz mitteilte. Dazu gehören neben der Stadt Hofheim die Gemeinden Bundorf, Aidhausen, Riedbach, Ermershausen, Maroldsweisdach und Burgpreppach.

Mit der Aktion soll nicht nur das Landschaftsbild bereichert, sondern vor allem ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz geleistet werden. Wer das Saatgut im Garten oder am Wegrand fachgerecht ansät, trägt zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Denn die enthaltenen Wildblumen sowie -kräuter und -gräser bieten Insekten und anderen Tierarten wertvolle Nahrung. Erhältlich sind die Saatguttütchen, solange der Vorrat reicht, zu den Öffnungszeiten in den Dorfläden in Aidhausen, Burgpreppach und Kleinsteinach sowie in Bundorf in der Bäckerei Schilling, in Ermershausen in der Bäckerei Guthardt, in Maroldsweisach im Sagasser-Getränkemarkt sowie in Hofheim bei "heumanns". red