Die "Saaletal-Radler" des Rhönklub-Zweigvereins sind am Freitag, 28. Juni, unterwegs. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhof Elfershausen. Das Tagesziel wird beim Start bekannt gegeben.Wanderführer ist Manfred Egert, er ist (mobil): 0172/170 92 82 und per E-Mail unter manfred.egert@kabelmail.de ) zu erreichen. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. sek