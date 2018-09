Saaletal-Dancers suchen Nachwuchs

Auch dieses Jahr möchten die Saaletal-Dancers neue Mitglieder anlocken und bieten deshalb ab Oktober einen Square-Dance-Kurs an. Aus diesem Grund laden sie im Vorfeld zu drei Schnupperabenden für Interessierte ein, nämlich donnerstags am 20. und 27. September sowie am 4. Oktober, jeweils von 20 bis 22 Uhr in der Schulturnhalle in Bad Bocklet.Turnschuhe oder flache Schuhe sind erforderlich. Im Oktober kann ein Kurs belegt werden. sek