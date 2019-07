Die Saaletal-Dancers Bad Bocklet feiern am Samstag, 6. Juli, ihr 20-jähriges Jubiläum in der Zehnthalle in Aschach. Das Tanz-Programm startet um 13 Uhr (Registrierung ab 12 Uhr). Von 18.30 bis 19.30 Uhr stehen Begrüßungen und eine Jubiläumsüberraschung auf dem Programm. Ab 21 Uhr können die Teilnehmer bei der Afterparty mit "Callers from the Floor" das Jubiläum gebührend feiern. sek