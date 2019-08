Der Square-Dance Club "Saaletal-Dancers Bad Bocklet" wird auch in diesem Jahr wieder einen öffentlichen Auftritt im Kurpark von Bad Bocklet haben. Dieser findet am Sonntag, 4. August, von 15 bis 18 Uhr statt. Bei Regenwetter wird die Veranstaltung in den Kursaal verlegt. Die Gruppe hofft auf viele Zuschauer. Männer und Frauen, die Square-Dance lernen möchten, können nach den Ferien an einem Kurs teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung. sek