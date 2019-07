Saale-Musicum macht in Aschach Station

Seit dem 22. Juni entfalten sich von den Quellen bis zur Mündung der Fränkischen Saale kulturelle Veranstaltungen. Am Freitag, 12. Juli, macht das Kultur-Festival Saale-Musicum auf Schloss Aschach Station. Vor malerischer Kulisse lassen der Gesangverein 1890 Aschach und die Blaskapelle Aschach zu später Stunde im Schlosshof Stimmen und Instrumente erklingen. Das Konzert eröffnet ab 19 Uhr der Gesangverein 1890 Aschach. Unter Leitung von Dmitry Romanetskiy singen sie Wander-, Heimat- und Abendlieder. Nach einer kurzen Pause spielt ab 20 Uhr die Blaskapelle Aschach unter dem Dirigat von Walter Borst traditionelle Dorfmusik. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Museumsscheune statt. Hier stehen jedoch nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 09708/704 188 20 sowie per E-Mail (schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de) . Foto: Thomas Borst