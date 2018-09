RVC Steinwiesen lädt zum Tag der Offenen Tür

Dass Radball zu den Randsportarten gehört ist unter anderem daran ersichtlich, dass im Landkreis Kronach diese Disziplin nur in Steinwiesen aktiv betrieben wird. In Oberfranken sind es neben Steinwiesen noch sieben weitere Vereine, bei denen diese Sportart mit speziellen Fahrrädern ausgeübt wird.

Vom Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen geht ein Team sogar in der 2. Bundesliga auf Punktejagd und trifft dabei unter anderem auf Mannschaften aus Großstädten wie Berlin, Hannover Leipzig oder Magdeburg. Damit gehört der RVC neben dem RMC Stein, dem im vergangenen Jahr der Weltmeistertitel durch Bernd und Gerhard Mlady gelang, zum Aushängeschild in Bayern.

Den ersten WM-Titel nach Deutschland holten übrigens bereits im Jahre 1955 die Gebrüder Willi und Rudi Pensel aus Kulmbach. Nur zwei Jahre später wiederholten die beiden Franken sogar diesen sensationellen Erfolg.

Nun will der RVC Steinwiesen seine Sportart den Einheimischen näher bringen und führt deshalb am kommenden Samstag, 22. September, ab 14 Uhr einen Tag der Offenen Tür in der Turnhalle durch. Verbunden ist diese Veranstaltung mit einem Familiennachmittag. Bei den Angeboten heißt es "Was ist Radball?" und "Wie fährt man ein Radballrad?"

Dabei werden den Interessierten nähere Erklärungen gegeben, Vorführungen gezeigt und Trainingsspiele der Aktiven auf der Fahrfläche absolviert. Natürlich dürfen die Besucher auch selbst Probe fahren. Die Verantwortlichen freuen sich auf viele Gäste aus nah und fern. hf