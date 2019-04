RVC Steinwiesen III im Abstiegsstrudel

Trotz des Heimvorteils verabschiedeten sich die Steinwiesener Radballer Michael Schmittdorsch und Georg Porzel am vorletzten Spieltag der Landesliga Nord nicht aus dem Gefahrenbereich.

RVC Steinwiesen III - TSV Rottendorf 4:2

Einen unglücklichen Rückstand glich Steinwiesen per Eckstoß aus. Ein Weitschuss kurz vor dem Seitenwechsel verpasste das Gästetor nur um Haaresbreite. Nach einem erneuten Rückstand gelangen den Concorden durch drei sehenswerte Spielzüge die Treffer zum einzigen Tagessieg.

RVC Steinwiesen III - RV Niedernberg II 2:2

In der ersten Minute gelang Steinwiesen das 1:0. Nach dem Ausgleich Mitte der ersten Hälfte brachten sich die Rodachtaler noch vor dem Seitenwechsel erneut in Front. Im zweiten Abschnitt nutzte Niedernberg eine Chance zum 2:2-Ausgleich. Den Sieg vergaben die Einheimischen in der letzten Sekunde: einen Vier-Meter-Strafstoß verwandelte der RVC nicht. RVC Steinwiesen III - Soli Waldbüttelbrunn 1:5

In der ersten Hälfte boten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei den Gastgebern die Führung gelang. Ein Abpraller vom Unterarm ins Tor und ein Strafstoß läuteten noch vor dem Wechsel die Wende ein. In Hälfte 2 verdeutlichten die Unterfranken, warum sie im vorderen Drittel der Tabelle angesiedelt sind.

Die Gegner am letzen Spieltag in heimsicher Halle sind am 25. Mai: Gaustadt III, Niedernberg I und III sowie Goldbach II. hf