RVC III schafft die Relegation

Am letzten Spieltag in der Radball-Landesliga Nord verhinderten die Radballer Michael Schmittdorsch und Georg Porzel vom RV Concordia Steinwiesen III gerade noch den direkten Abstieg. Mit nur einem Zähler mehr als der RV Niedernberg III, den sie zum Auftakt in heimischer Halle besiegt hatten, schafften sie noch die Relegationsrunde. Zwei Zähler fehlten zum sicheren Ligaverbleib.

RVC Steinwiesen III - RV Niedernberg III 4:2

Für beide Mannschaften ging es darum, den direkten Abstieg zu vermeiden. Schmittdorsch und Porzel erwischten den besseren Start und gingen mit einem platziert getretenen Strafstoß in Führung. Die Unterfranken ließen sich aber dadurch nicht beeindrucken. Sie kamen zum Ausgleich und gingen sogar erstmals in Führung (1:2). Die Einheimischen konterten glänzend und glichen nahezu im Gegenzug zum 2:2 aus.

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Concorden an, dass sie unbedingt gewinnen wollten. Zwar gelang aus dem Spiel heraus kein Tor, doch nach zwei perfekt getretenen Eckstößen markierten sie die Treffer drei und vier zum äußerst wichtigen Sieg.

RVC Steinwiesen III - RV Niedernberg I 3:3

Ein Spiegelbild zum Auftaktspiel war die Partie gegen den Spitzenreiter. Auch diesmal brachte sich Steinwiesen mit 1:0 nach vorne, musste aber nur wenige Minuten später den Ausgleich registrieren. Der Unterschied war diesmal, dass die Rodachtaler erneut in Führung gingen. Vorausgegangenen war das energische Nachsetzen nach einem Freistoß.

Als ob die beiden Steinwiesener den Wiederanpfiff nicht gehört hätten, gestaltete sich der Start in die zweite Hälfte. Vom Anstoß weg erzielten die Gäste das 2:2. Schmittdorsch und Porzel steckten diesen Gegentreffer recht schnell weg und gingen zum dritten Mal in Führung (3:2).

Doch der künftige Bayernligist wollte unbedingt eine Pleite in dieser kampfbetonten Auseinandersetzung vermeiden und schaffte noch das Unentschieden.

RVC Steinwiesen III - RV Goldbach II 2:6

Die an diesem Spieltag gut aufgelegten Goldbacher, die zum Saisonabschluss zu neun Punkten kamen und sich um vier Plätze verbesserten, gingen das Treffen recht forsch an und wurden mit drei Toren belohnt. Nach diesem 0:3-Rückstand zeigten die Hausherren zwar eine durchaus ansprechende Leistung, doch war der anfängliche Rückstand einfach zu hoch gewesen, um noch zu etwas Zählbarem zu kommen.

Die Relegationsspiele finden am Samstag, 8. Juni, vor den Toren Würzburgs in Rottendorf statt. Neben den Bezirksliga-Vertretern sind die Landesligisten Steinwiesen III und Burgkunstadt II beteiligt.