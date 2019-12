RVC feiert mit Oti Schmelzer

Der Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen feiert im September des kommenden Jahres sein 110-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund finden unter anderem am 12. September ein Jubiläums-Radballturnier und am 18. September ein Unterhaltungsabend mit dem vom Frankenfasching in Veitshöchheim her fernsehbekannten Kabarettisten Oti Schmelzer statt. Näheres zu den geplanten Feierlichkeiten teilte Vorsitzender Michael Schmittdorsch im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit.

Viel Beifall gab es zu Beginn der Versammlung im Vereinslokal "Grüner Baum", als der Vorsitzende darüber informierte, dass der ehemalige aktive Radballer Georg Porzel in Beilngries zum neuen Landesfachwart des Bayerischen Radsportverbandes für die Bereiche Radball und Radpolo gewählt worden sei. Schmittdorsch wünschte ihm eine glückliche Hand in dieser wichtigen Funktion. Bei seinem kurzen Blick auf die sportlichen Ereignisse stellte er fest, dass in diesem Jahr der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte zu Buche stand: Die Zweit-Bundesliga-Mannschaft Markus Michel/Sebastian Rehmet habe sich erstmals für das Finale des Deutschlandpokals qualifiziert und dabei in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld den glänzenden sechsten Platz belegt.

Bei seinen weiteren Ausführungen ging Schmittdorsch vor allem auf die gesellschaftlichen Veranstaltungen ein. Hierzu gehörten unter anderem der Faschingstanz, das Gartenfest an Fronleichnam sowie die Herbstwanderung nach Nurn.

Als erfreulich bezeichnete er es, dass auf Initiative des Ehrenvorsitzenden Roland Kuhnlein und Gerhard Welch der RVC-Fanclub wieder belebt worden sei. Den Mitgliederstand bezifferte der Vorsitzende mit 118 Personen.

Sportleiter Markus Michel ging auf das Abschneiden und die derzeitigen Tabellenstände der Herren-Mannschaften ein, die in der 2. Bundesliga, der Bayern-, Landes-, Bezirks- und Kreisliga im Einsatz waren.

Von den Auftritten der beiden Nachwuchsmannschaften berichtete Jugendleiter Georg Porzel. In einem Zeitraum von vier Wochen sei man in der Grundschule zu Gast gewesen, um bei den Schülern der 2., 3. und 4. Klasse im Rahmen des Sportunterrichts das Interesse für den Radballsport zu wecken. "Die Kinder hatten ihre Freude und so manches Talent war zu sehen", resümierte der Jugendleiter.

Geehrt wurden Mitglieder mit der silbernen und goldenen Ehrennadel für eine 25- und 40-jährige treue Mitgliedschaft: 40 Jahre: Jutta Müller, Irmgard Michel, Reinhard Klinger, Ulrich Bienlein, Robert Feil und Günther Holzmann; 25 Jahre: Dominik Beiergrößlein, Sebastian Rehmet, Fabian Rehmet, Angelika Rehmet, Siegfried Fischer, Christian Kremer, Manuel Simon und Klaus Wunder.

Bei der Vorschau auf das neue Jahr nannte Erster Vorsitzender Michael Schmittdorsch als Veranstaltungen den Faschingstanz (18. Januar), den oberfränkischen Bezirkstag im "Grünen Baum" (15. Februar), die Bayerische Meisterschaft in Burgkunstadt (7. März), das Fronleichnams-Gartenfest (11. Juni) und die bereits erwähnten Jubiläumsfeierlichkeiten. hf