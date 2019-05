RVC-Duo wird Achter

Mit dem gesicherten achten Tabellenplatz in einem Zwölfer-Teilnehmerfeld schlossen die Radballer Roland Schneider und Dominik Beiergrößlein als vierte Mannschaft des RV Concordia Steinwiesen die Punktesaison in der oberfränkischen Bezirksliga ab. Da die Teams in der Tabellenmitte sehr eng beieinander lagen, hätten den beiden Rodachtalern zwei Punkte mehr gereicht, um auf den fünften Rang zu landen. Am letzten Spieltag in Burgkunstadt wurde gleich in der ersten Partie die Chance auf den fünften Platz vertan. In einer ausgeglichenen Auseinandersetzung mit dem Tabellenvierten RKB Gaustadt VI mussten sich in der Schlussphase Schneider und Beiergrößlein noch mit 2:3 beugen.

Ebenso knapp endete das Treffen gegen den Rangdritten ATS Kulmbach. Doch diesmal hatten die Concorden mit 6:5 die Nase vorne. Völlig von der Rolle waren die zwei Frankenwälder gegen den gastgebenden Namensvetter von Burgkunstadt IV (0:8).

Drei kampflose Zähler gab es gegen die fünfte Mannschaft des RVC Burgkunstadt, die bereits als Absteiger feststand und nicht mehr antrat. Da vom RVC-Duo ohnehin kein Spitzenplatz zu erwarten war, herrschte Zufriedenheit, denn mit dem Abstieg in die Kreisliga hatte es nichts zu tun. hf