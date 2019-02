RVC Burgkunstadt ehrt zwei treue Mitglieder

In der Gaststätte "Fraa" fand die Hauptversammlung des RVC Burgkunstadt statt. Vorsitzender Thomas Reinhardt begrüßte dazu insbesondere Altbürgermeister Heinz Petterich, Ehrenvorsitzenden Adolf Groh sowie die Ehrenmitglieder Albin Kohmann, Peter Pflaum und Manfred Schardt. In gemütlicher Runde trugen sowohl die beiden Vorsitzenden als auch der Sportwart und der Kassierer ihre Jahresberichte vor.

Sportwart Holger Schmitt informierte die Anwesenden in seinem Bericht über das sportliche Geschehen im vergangenen Jahr und über die momentanen Platzierungen in der aktuellen Saison. Alle Mannschaften schafften in der vergangenen Saison den Klassenerhalt.

Zweiter Vorsitzender Wolfgang Weis ehrte Irene Pflaum und den Vorsitzenden Thomas Reinhardt für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft im Verein. red