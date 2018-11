Rutschen als Belohnung

Der Kreisjugendring (KJR) Haßberge organisierte für die Ehrenamtlichen aus der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Haßberge einen Tagesausflug in die Therme Erding. Mit dem Bus ging es nach Erding in die Thermenwelt. Dort konnten sich die 18 Teilnehmer in Europas größtem Rutschenparadies vergnügen oder in der Sauna entspannen.

Aus verschiedenen Gruppen

Dabei waren Ehrenamtliche aus der DLRG, aus der katholischen Jugendarbeit, ferner vom CVJM Altenstein und einige Ferienprogrammbetreuer vom KJR Haßberge. An diesem Tag konnten, so der KJR, Vorstandsmitglieder, Übungsleiter, Gruppenleiter oder sonstige ehrenamtliche Helfer mal selbst Teilnehmer sein. In dem gut gefüllten Rutschenparadies "Galaxy" mit 27 verschiedenen Rutschen konnten sie ihre Ausdauer beweisen. Von schnell bis langsam, lang und kurz, mit oder ohne Reifen - die richtige Rutsche war für jeden dabei. Weiter hatten die Aktiven den ganzen Tag die Möglichkeit, im Freizeitbecken ein Sprudelbad oder das Fitness-Animationsprogramm zu genießen.

Jährliches Dankeschön

Der Kreisjugendring Haßberge bietet jedes Jahr eine Ehrenamtsfahrt an. Er fördert damit den Einsatz der Ehrenamtlichen für die Kinder und Jugendlichen und zeigt nach eigenen Angaben auf, dass sich gesellschaftliches Engagement lohnt. Im jährlichen Wechsel werden Tages- oder Mehrtagesfahrten organisiert. red