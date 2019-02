Russische Künstler zeigen ihre Werke

Für vier Tage wird im März in Neudrossenfeld mal wieder internationales Flair zu spüren sein. Aus der russischen Exklave Kaliningrad, dem früheren Königsberg, kommen vier Künstler, um ihre Werke vorzustellen.

Im September hatten acht Mitglieder der Künstlervereinigung "focus-europa" in Kaliningrad an einem Workshop teilgenommen (wir berichteten). Um die dabei geschlossene Freundschaft zu vertiefen und die Kunst des Ostens begreifbar zu machen, werden jetzt Exponate von Vitali Zverev, Pavel Fyodorov, Yulika Nezvankina und Rita Petrova im Eishaus am Bräuwerck zu sehen sein.

Die Besucher können etwa 40 Bilder bewundern sowie Linolschnitte in ungewohnten Formen. Die Künstler beschäftigen sich mit Gegenständlichem und Abstraktem, sie haben alle Kunst studiert und schon Preise gewonnen.

Die Vernissage unter dem Motto "4 Künstler aus Kaliningrad in Drossenfeld" wird am Samstag, 16. März, um 14,30 Uhr stattfinden, die Ausstellung dauert bis Sonntag, 7. April. Sie ist an den jeweiligen Samstagen und Sonntagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Schirmherr Landrat Klaus Peter Söllner sieht dem Besuch gespannt entgegen, weil die Künstler über Salem Russland auch zu seinem Heimatort Stadtsteinach Kontakt haben. Das Treffen im März hat Lutz-Benno Kracke arrangiert, die Gemeinde unterstützt es.

Kracke freut sich, dass die jungen Leute die weite Reise über 1000 Kilometer auf sich nehmen. Nach wie vor stehe für ihn die Idee eines geeinten Europas im Mittelpunkt seines Wirkens. Deswegen sei die Ausstellung in seiner Vorstellung ein kleiner, aber wichtiger Baustein für ein Europa der Zukunft, so der frühere Vorsitzende. hw