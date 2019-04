Ruppert bleibt an der Vereinsspitze

Zahlreiche Ehrungen sowie die Jahresberichte und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kreisverbandes Kronach der Rassegeflügelzüchter. Kreisvorsitzender Klaus Ruppert wurde einstimmig in seiner Funktion bestätigt. Mehrere Titelträger auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene wurden mit Pokalen, Preisen und Wimpeln ausgezeichnet. Auch die Jugend schnitt im vergangenen Zuchtjahr erneut erfolgreich ab.

Ruppert konnte in seinem Bericht auf die örtlichen und überörtlichen Schauen mit den glänzenden Bewertungen eingehen. Höhepunkt im Kreisverband war die Kreisschau im November in Reitsch. Ruppert ging auch auf die jeweiligen Lokalschauen ein.

Die kommende Kreisschau findet am 28./29. Dezember in der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn statt. Ausrichter sind dabei gemeinsam die Kleintierzuchtvereine Kronach und Weißenbrunn. Deshalb findet am Freitag, 20. September, im Mehrzweckraum beim Rathaus in Weißenbrunn die Herbsttagung statt. Die kommende Hauptversammlung wurde für für den 27. März 2020 nach Effelter vergeben und 2021 wird die Kreis- mit angeschlossener Kreisjugendschau voraussichtlich in Fischbach stattfinden.

Anschließend wurden die Ehrungen der erfolgreichen Züchter durchgeführt: Jugend Deutsche sowie bayerische Meister wurden: Maximilian Oßmann (Federfüßige Zwerghühner, schwarz); Benedikt Oßmann (Zwerg-Wyandotten, weiß-blau-blaucolumbia); Niklas Schwarz (Zwerg-Wyandotten, gelbblau-columbia); Marc Bauer (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz) als Bayerischer- und Bezirksmeister sowie Julian Beetz mit seinen Hühnern (Dresdner, braun). Er wurde bereits beim Kleintierzuchtverein Kronach als Jugendvereinsmeister in dieser Zuchtrasse ausgezeichnet.

Senioren Fritz Bauer (Federfüßige Zwerghühner, gold-porzellanfarbig) deutscher Meister mit Landesverbandsprämie; Walter Baumann (Fränkische Herzschecken, gelb) und (Bernhardiner Schecken, gelb) als deutscher Meister und Hans-Georg Martin (Orientalische Roller, blau mit schwarzen Binden) und (Orientalische Roller, blaufahl gehämmert) ebenfalls als deutscher Meister. Bundessieger wurden bei der 100. Nationalen Schau in Leipzig: Bernd Roth (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz); Zuchtgemeinschaft Björn und Ralf Schulze (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz-gescheckt); Horst Roth (Fränkische Trommeltauben, rot) und Walter Baumann (Bernhardiner Schecken, gelb). Einen weiteren Spitzenplatz auf nationaler Ebene erreichte Tobias Hofmann (Deutsche Pommerngänse, grau).

Gekürt wurden als Kreismeister Hühner Angela Appel (Australorps, schwarz); Zwerghühner Markus Appel (Deutsche Zwerg-Reichshühner, weiß) und Tauben Horst Roth (Fränkische Trommeltauben, rot) mit Kreisverbandsehrenpreis. Den Zuchtpreis mit Bundesmedaille erhielt dabei Bernhard Förtsch (Orpingtonenten, gelb) und der Zuchtpreis mit Kreisverbandsehrenpreis ging an Lea Roth (Arabische Trommeltauben, weiß). Landesverbandsprämien und Kreisverbandsehrenpreise gingen an Arnd Gratzke (Texaner, kennfarbig hell); Friedrich Heider (Deutsche Schautauben, dunkel); Dieter Schmidt zweimal (Hessische Kröpfer, weiß); Walter Baumann (Bernhardiner Schecken, gelb); Manfred Porzelt (Fränkische Trommeltauben, weiß), Uwe Noack (Komorner Tümmler, silber); Bernhard Förtsch (Orpingtonenten, gelb); Werner Schmidt (Deutsche Zwerg-Wyandotten, weiß-schwarzcolumbia); Stefan Kulhanek (Zwerg-Rhodeländer, dunkelrot); Steffi Zieger (Deutsche Schautauben, weiß); Ottmar Löffler (Thüringer Mäusertauben, gelb); Jürgen Sigmund (Fränkische Trommeltauben, blau-gedeckt) und Stefan Kulhanek (Altenburger Trommeltauben, erbsgelb).

Neuwahlen

Zügig gingen die Neuwahlen unter der Leitung des Ehrenkreisvorsitzenden Fritz Bauer mit Elmar Hildner und Bernd Oßmann jeweils einstimmig über die Bühne. Vorsitzender bleibt Klaus Ruppert, sein Stellvertreter ist Rainer Bauer, 1. Kassier ist Tobias Hofmann und 2. Kassier Silvia Hofmann; zum 1. Schriftführer bestimmt wurde Peter Birke, zum 2. Schriftführer Steffi Zieger. Zuchtwart für Geflügel ist Marco Oßmann und für Tauben Bernd Roth, der 1. Jugendleiter heißt Rainer Bauer und der 2. Jugendleiter Silke Bauer; Kassenprüfer sind Markus Appel, Michael Neidhardt und Bernd Oßmann. dw