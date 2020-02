Start Die Ruotnkernge Fousanocht erreicht am Sonntag zum 40. Mal mit dem Faschingsumzug ihren Höhepunkt . Beginn ist um 14 Uhr.

"Warm up" Aufgrund der überragenden Zuschauerkulisse der vergangenen Jahre von weit über 5000 Zuschauern und Teilnehmern, gibt es zuvor erneut ein "Warm Up" auf dem Marktplatz. Ab 11.11 Uhr können sich dort alle Narren bei heißer Faschingsmusik mit leckeren Bratwürsten und Getränken am Marktplatz in Rothenkirchen auf den Umzug vorbereiten.

Finale Nach dem Gaudiwurm treffen sich alle Besucher und Teilnehmer zum großen Finale auf dem geschmückten Marktplatz. Im Anschluss kann bis in die Morgenstunden in den Party-Locations gefeiert werden - so in der Discothek "Brynla", im Feuerwehrhaus, Musikerheim und Schützenhaus Rothenkirchen, in den Gastwirtschaften Kutscher und Hauckensepper, bei der ehemaligen Gaststätte Treuner (Straßenverkauf) und der Bäckerei Schelhorn in der "alten Sparkasse".

Parken Alle Besucher werden gebeten, rechtzeitig anzureisen und die vor Ort ausgeschriebenen Parkplätze zu nutzen - so am neuen und alten Rewe, am Sportplatz des SVR, beim Autohaus Vetter Rothenkirchen, bei der Firma Roki-Plast, beim Auto-Service-Center, Schützenplatz Rothenkirchen und bei der KFZ-Werkstatt Angles und Geiger. Parkplatz-Einweisung und Verkehrsregelung um Rothenkirchen werden durch die Feuerwehr und Polizei übernommen, damit jeder rechtzeitig an der Partyarena sein kann. hs