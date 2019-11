"Ein dreifach donnerndes Ruotnkerng Helau!" So begann die Elferratssitzung, bei der die Tickets für die Büttenabende eintrafen. Die Narren in Rothenkirchen sind gerüstet und bereit für die neue Session. Große und kleine Narren dürfen sich auf tolles Büttentreiben und deftige Büttenreden freuen. In einer von vielen Vorbesprechungen wurden nun weitere Einzelheiten bekannt.

Es ist sichergestellt, dass der Ticketverkauf an die Aktiven am Montag, 11. November, ab 19.11 Uhr im Sportheim Rothenkirchen stattfindet. Ab Dienstag, 12. November, können alle Faschingsfans und Freunde sowie Interessierte ihre Karten für die Büttenabende buchen, und zwar bei Familie Haderlein in der Schulstraße 1 in Rothenkirchen. Die drei Büttenabende stehen unter dem Motto "Fousanocht for Future, rettet die Fousanocht für Gardenschutz und Narrenvielfalt".

Die Büttenabende

Die Erwachsenenbüttenabende finden am Samstag, 8. Februar, Freitag, 14. Februar, und Samstag, 15. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr in der Schulturnhalle statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Bei den beiden Kinderbüttennachmittagen verwandelt sich die Turnhalle Rothenkirchen in ein fabelhaftes Märchenland. Die Kinderbütt findet am Sonntag, 9., und am Sonntag, 16. Februar, jeweils ab 14 Uhr statt. Das Motto lautet "Märchenland in Kinderhand". eh