Rundwanderung zum Rothof

Die Wanderabteilung des TSV Breitengüßbach lädt am Sonntag, 22. April, zu einer 14 Kilometer langen Rundwanderung ein. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der Gemeindeturnhalle in Breitengüßbach oder um 13 Uhr in Mühlendorf an der Kirche. Die Teilnehmer wandern nach Weipelsdorf, Bischberg, zum Vogelsberg, weiter zum Rothof und wieder zurück nach Mühlendorf. Dort ist eine Einkehr vorgesehen. Wanderführer sind Anne Schmitt und J. Geng. Weitere Auskünfte gibt es unter Tel. 0951/9921034 oder unter Rufnummer 0151/41215509. red