Auf den Spuren der Kelten wandern die Teilnehmer im Rahmen der Gästeführung im Schweinfurter Land am Samstag, 2. November. Die Tour dauert von 10.30 bis 16 Uhr, ist siebeneinhalb Kilometer lang und beginnt am Sportheim in Obbach, Kützberger Straße. Anmeldung nimmt Jutta Göbel, Tel.: 09726/8336, mobil (ab 15 Uhr) Tel.: 0175/424 05 77, E-Mail: goebel.jutta@web.de entgegen. sek