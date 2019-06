Die Wanderabteilung des SC Stettfeld unternimmt am Sonntag, 16. Juni, eine Rundwanderung im Paradiestal in der Fränkischen Schweiz. Eine Einkehr ist vorgesehen. Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 11 Uhr am Gasthof Strätz in Stettfeld. Die Führung übernimmt Roland Simon. red