Am Sonntag, 17. Februar, führt die Wanderabteilung des TSV Breitengüßbach eine Rundwanderung durch den Redwitzer Wald mit urwüchsiger Natur und Felsen zum Pfersagwasserfall durch. Weiter geht es über die Ebnether Keller mit den Felsen Franzens- und Jakobshöhle. Die Höhlen selbst sind nicht begehbar. Die Wanderstrecke beträgt etwa elf Kilometer. Schlusseinkehr ist in Reundorf bei Lichtenfels. Treffpunkt/Abfahrt ist an der Gemeindehalle in Breitengüßbach um 13 Uhr. Wanderführer sind Christel und Reinhart Karsch, Telefon 09544/1691. red