Der Deutsche Alpenverein lädt zu einer Rundwanderung bei Streitberg ein. Start ist am Streitberger Freibad. Von dort geht es zunächst zur Ruine Neideck. Auf dem Franz-Josef-Kaiser-Weg wandern die Teilnehmer weiter nach Birkenreuth. In Ebermannstadt ist Mittagseinkehr, danach geht es durch das Wiesenttal zurück zum Ausgangspunkt. Die Rundtour hat eine Länge von etwa 20 Kilometern. Treffpunkt ist am Sonntag, 16. Juni, mit Pkw um 8 Uhr am Stadionvorplatz in Bamberg. red