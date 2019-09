Rundum vorsorgen

Am morgigen Dienstag, 10. September, um 20 Uhr lädt die KAB Hallstadt ins Katholische Pfarrheim zu einem Vortrag, Thema Rundumvorsorge für Alter und Krankheit. Referent ist Notar Dr. Peter Wirth. Er wird sich mit den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung für den Fall von Alter und Krankheit befassen. Zum Thema Erbregelung wird er darstellen, wie Vermögen in vernünftiger und steuergünstiger Weise an die kommende Generation vererbt werden kann. Gerne steht er im Anschluss an den Vortrag auch noch für Fragen aus dem Zuhörerkreis zur Verfügung. Eintritt frei. red